Kulturstaatsministerin Grütters hat den verstorbenen Künstler Christo als "einen der ganz großen Künstler unserer Zeit" gewürdigt.

Er habe die Menschen weltweit gelehrt, neu und schärfer zu sehen, heißt es in einer Mitteilung. Seine Installationen hätten "Millionen von Menschen erreicht und begeistert". Außenminister Maas erklärte, Christo und dessen bereits 2009 verstorbene Ehefrau Jeanne-Claude hätten "mit Kunst unsere Welt bereichert".



Christo war gestern im Alter von 84 Jahren in New York gestorben. Der bulgarisch-amerikanische Aktionskünstler war weltbekannt unter anderem für seine Werke, bei denen er Monumente wie das Reichstagsgebäude verhüllte. Christo arbeitete bis zu ihrem Tod im Jahr 2009 stets mit seiner Frau Jeanne-Claude zusammen.



In dem Tweet mit Christos Todesnachricht heißt es, es habe immer festgestanden, dass die Kunst von ihm und Jeanne-Claude auch nach ihrer beider Tod fortgesetzt werden solle. Das nächste Projekt, die Verhüllung des Pariser Arc de Triomphe im Herbst 2021 werde deshalb wie geplant weiter vorangetrieben.

Sofia - Paris - New York

Christo - mit vollem Namen Christo Vladimiroff Javacheff - wurde am 13. Juni 1935 in Bulgarien geboren. Nach einem Kunststudium in Sofia floh er in den Westen und lebte zunächst in Paris, bevor er 1964 in die USA übersiedelte.



Mit ihren Verhüllungsaktionen wollten Christo und Jeanne-Claude nach eigenen Worten den Wert der betreffenden Objekte wieder ins Bewusstsein der Menschen zurückholen.

Protest gegen Trump

Ihre Kunst widmete sich immer wieder auch politischen Themen. So protestierten sie 1962 mit dem Projekt "Iron Curtain - Wall of Oil" in Paris gegen den Bau der Berliner Mauer. Im Jahr 2017 sagte Christo aus Protest gegen die Politik von US-Präsident Trump ein langjährig geplantes Verhüllungsprojekt am Fluss Arkansas ab.



Die Werke des Künstlerpaars wurden unter anderem in Ausstellungen im Centre Pompidou und im Berliner Martin-Gropius-Bau gewürdigt. Über die Verhüllung des Berliner Reichstagsgebäudes im Jahr 1995 entstand ein Film.



Christo war Träger des japanischen Kunstpreises Praemium Imperiale, des Theodor-Heuss-Preises und des Bundesverdienstkreuzes.