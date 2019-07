Der frühere chinesische Premierminister Li Peng ist tot.

Er starb nach Angaben der Nachrichtenagentur Xinhua gestern im Alter von 90 Jahren. Li Peng war von 1998 bis 2003 Vorsitzender des Nationalen Volkskongresses und hatte das zweithöchste Amt in der Kommunistischen Partei Chinas inne. Von 1987 bis 1998 war er Premierminister der chinesischen Volksrepublik und damit verantwortlich für die Niederschlagung des Tiananmen-Aufstands im Juni 1989. Damals hatten Soldaten die wochenlangen friedlichen Proteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking mit Gewalt beendet. Im Umfeld des Platzes kamen mehrere hundert Menschen ums Leben. Die genaue Opferzahl ist bis heute ungeklärt. In einigen Quellen ist von mehr als 2.000 Toten die Rede.