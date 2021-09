Einer der meistgesuchten militanten Islamisten in Indonesiens ist nach Militärangaben getötet worden.

Es handele sich um Ali Kalora, sagte der Militärchef der Region Zentralsulawesi, Farid Makruf. Dieser und einer weiterer Extremist seien bei einer Razzia erschossen worden. Soldaten und Polizisten hätten die Männer im bergigen Dschungelbezirk Parigi Moutong gestellt. Der Bezirk grenzt an den Nachbarbezirk Poso, der als Extremistenhochburg gilt.



Ali Kalora war der Anführer des Netzwerks der Ostindonesischen Mudschahedin (MIT). Die militante Gruppe hatte 2014 der Terrorgruppe IS Treue geschworen. Nach vier weiteren Mitgliedern wird noch gefahndet. Kalora war als Nachfolger des 2016 von Sicherheitskräften getöteten Abu Wardah Santoso an die Spitze des MIT gelangt. Dutzende weitere Anführer und Mitglieder der Gruppe wurden seitdem getötet oder gefasst. In den vergangenen Monaten intensivierten die Sicherheitskräfte ihre Operationen in Zentralsulawesi. MIT hat sich in der Vergangenheit zur Tötung von mehreren Polizisten und Angehörigen der christlichen Minderheit bekannt.

