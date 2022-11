Giorgia Meloni (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Minako Sasako)

Es handelt sich um Galeazzo Bignami, einem Parteifreund von Ministerpräsidentin Meloni. Die Chefin der "Fratelli d'Italia" gab die Ernennung persönlich auf einer Pressekonferenz bekannt gab. Der 47-jährige Bignami wird unter dem Vorsitzenden der rechtsgerichteten Lega, Salvini, dienen, der Infrastrukturminister und stellvertretender Ministerpräsident ist. In einer Erklärung teilte Bignami mit, er empfinde "tiefe Scham" für die Bilder von ihm mit der Nazi-Armbinde. Er verurteile entschieden jede Form von Totalitarismus. Der Nazismus und jede damit verbundene Bewegung sei "das absolut Böse". Bignami gehört seit Längerem zur italienischen Rechten, verbrachte aber einen Teil seiner politischen Karriere in der konservativen "Forza Italia" des ehemaligen Ministerpräsidenten Berlusconi.

Meloni, deren Partei als postfaschistisch gilt, betonte vergangene Woche im Parlament, sie habe nie Sympathie für den Faschismus empfunden. Die rassistischen und antijüdischen Gesetze, die Diktator Benito Mussolini 1938 erlassen hatte, habe sie immer als den Tiefpunkt der italienischen Geschichte betrachtet und als eine Schande, die das italienische Volk für immer beflecken werde.

Corona-Impfpflicht in Kliniken gestrichten - Justizreform verschoben

Melonis Regierung brachte zudem erste Entscheidungen auf den Weg. Nach einer Kabinettssitzung in Rom erklärte sie weiter, die Corona-Impfpflicht für das Gesundheitspersonal in Krankenhäusern und Pflegeheimen aufgehoben werde. Damit könnten rund 4.000 ungeimpfte Beschäftigte an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. An der Maskenpflicht indes werde festgehalten. Außerdem soll eine von der Europäischen Union geforderte Justizreform verschoben werden. Zur Begründung erklärte Meloni, Gerichte und Staatsanwaltschaften seien noch nicht darauf vorbereitet. Dabei geht es unter anderem um Verjährungsfristen.

Allerdings müsste Italien die Reform bis Ende des Jahres umgesetzt haben. Andernfalls verstreicht eine Frist für die Ausschüttung von EU-Geldern aus dem Corona-Hilfsfonds.

