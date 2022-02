Gabriele Regina Overwiening, Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (dpa | Michael Kappeler)

Overwiening sagte im Deutschlandfunk, durch viele niedrigschwellige Angebote solle eine höhere Impfquote erreicht werden. Dies sei nur möglich, wenn alle Heilberufe zusammenarbeiteten. Momentan sei zwar ein Impfüberangebot vorhanden. Dennoch hoffe man auf einen positiven Effekt, weil Apotheker einen anderen Kontakt zur Bevölkerung hätten.

Der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Weigeldt, hatte die Corona-Impfungen in Apotheken kritisiert. Es sei nicht zu erwarten, dass die Maßnahme die Impfkampagne ankurble, sagte er in Berlin. Gestern hatten bereits die ersten Apotheken in Nordrhein-Westfalen mit dem Impfen begonnen. Heute startet die Aktion bundesweit.

