Die UNO-Sondergesandte für Libyen, Stephanie Williams (Archiv). (AFP/Fabrice COFFRINI)

Das nordafrikanische Land müsse das Schreckgespenst von Parallelregierungen und Spaltung überwinden, sagte Williams der Deutschen Presse-Agentur. Nur Wahlen könnten politische Stabilität bringen. Die überwältigende Mehrheit der Libyer sei zudem konfliktmüde,meinte Williams.

Ursprünglich war geplant, im Dezember Wahlen abzuhalten. Die Abstimmung wurde jedoch wegen politischer Streitigkeiten verschoben, einen neuen Termin gibt es nicht. Inzwischen hat das Land wieder zwei Regierungen: Eine unter Ministerpräsident Dbaiba, die sich in der libyschen Hauptstadt Tripolis befindet, und eine unter dem früheren Innenminister Baschagha in der östlich gelegenen Stadt Tobruk. Außerdem sind weiterhin tausende ausländische Kämpfer im Land. In den Konflikt sind unter anderem Russland, die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate involviert.

