Tarifeinigung in der Papierindustrie (Patrick Pleul/picture alliance/ZB/dpa)

In der dritten Verhandlungsrunde einigten sich die Tarifpartner in Sulzbach bei Frankfurt am Main auf eine einheitliche Erhöhung in allen Gehaltsstufen um 200 Euro, die in zwei Schritten umgesetzt wird. Wie die IG BCE weiter mitteilte, wird zudem eine Schichtzulage um 50 Prozent erhöht und in drei Einmalzahlungen ein Inflationsausgleichsgeld in Höhe von 3.000 Euro gezahlt. Dieser Betrag ist nach den Vorgaben der Bundesregierung steuer- und abgabenfrei. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.