Verdacht auf Spionage für Russland

Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes festgenommen

Ein Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes ist unter dem Verdacht des Landesverrats festgenommen worden. Das teilte der Generalbundesanwalt in Karlsruhe mit. Wie es hieß, soll der Mann in diesem Jahr Informationen an einen russischen Nachrichtendienst übermittelt haben.

23.12.2022