Tarifkonflikt der Sozial- und Erziehungsdienste

Die Warnstreiks wurden heute mit den Beschäftigten in der Behindertenhilfe fortgesetzt. (picture alliance/ dpa/ Monika Skolimowska)

Das teilte die Gewerkschaft Verdi in Berlin mit. Es war bereits die dritte Aktion in dieser Woche nach Warnstreiks der Beschäftigten der Sozialarbeit und der Erzieherinnen und Erzieher an Kitas und Ganztagsschulen. Insgesamt beteiligten sich laut Verdi mehr als 30.000 Menschen daran.

Die Tarifverhandlungen für die rund 330.000 Beschäftigten der Sozial- und Erziehungsdienste waren in der zweiten Runde im März ohne Ergebnis gelieben. Mitte Mai sollen sie fortgesetzt werden. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern mehr Geld und attraktivere Arbeitsbedingungen.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.