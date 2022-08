Ein Gremium aus RBB-Mitarbeitern soll unabhängig klären, wie die Missstände in der Geschäftsleitung über einen so langen Zeitraum toleriert werden konnten. (picture alliance / dpa / Carsten Koall)

In einer im Intranet veröffentlichten Resolution hieß es, in den nächsten Tagen würden Persönlichkeiten aus der Mitte der Belegschaft und von außen benannt. Das Gremium solle unabhängig klären, wie die Missstände in der Geschäftsleitung über einen so langen Zeitraum toleriert werden konnten. Es solle laufend berichten und ferner Empfehlungen erarbeiten, wie künftig vergleichbare Vorgänge verhindert werden können. Zudem verlangen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des ARD-Senders ein Mitspracherecht bei der Benennung einer Interims-Spitze und eines künftigen Intendanten.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.