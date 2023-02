Der Mitbegründer der AfD, Konrad Adam, bezweifelt, dass die Partei regierungsfähig ist (Deutschlandradio / Nadine Lindner)

Auf die Frage, ob er die AfD für koalitions- oder regierungsfähig halte, sagte Adam dem Deutschlandfunk, im Moment wohl kaum. Was der AfD fehle, sei die Fähigkeit, zuzuhören und Kompromisse zu machen. Ohne diese Fähigkeiten komme man aber in der Politik nicht an. Über kurz oder lang werde die AfD zu einer ostdeutschen Regionalpartei schrumpfen.

Adam räumte ein, dass schon in der Frühphase der Partei Fehler im Umgang mit rechten Strömungen gemacht worden seien. Es sei von Anfang an schwierig gewesen, sich die Neuzugänge so genau anzuschauen, wie man es eigentlich hätte machen müssen.

Adam war nach der Parteigründung 2013 einer der Sprecher der AfD. 2020 erklärte er seinen Austritt aus der Partei.

