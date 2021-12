Der Publizist und ehemalige Ehemann von Ulrike Meinhof, Klaus Rainer Röhl, ist tot. (dpa / picture-alliance/ Oliver Berg)

Röhl war Mitbegründer des linken Politmagazins "konkret" und Ex-Ehemann der RAF-Terroristin Ulrike Meinhof. Wie seine Tochter mitteilte, starb Röhl bereits am Dienstag in Köln - einen Tag vor seinem 93. Geburtstag. Röhl gründete 1955 in Hamburg das Politmagazin "konkret", das sich in der Anti-Atomkraft-Bewegung profilierte und in den 1960er-Jahren als oppositionell galt. Mitte der 1970er-Jahre wurde Röhl aus der Redaktion heraus gedrängt. Nach seinem erzwungenen Rückzug begann eine politische Umorientierung. 1995 trat er in die FDP ein und gehörte dort dem nationalen Flügel an. Er schrieb unter anderem für die rechtskonservative Wochenzeitung "Junge Freiheit".

