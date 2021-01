Mitarbeiter der US-Firma Google und des Mutterkonzerns Alphabet haben sich ertsmals in einer Gewerkschaft zusammengeschlossen.

Die "Alphabet Workers Union" vertrete mehr als 200 Beschäftigte in den USA, teilte die Organisation mit. Sie will sich für faire Bezahlung und Arbeitsbedingungen einsetzen. Der Konzern hat mehr als 130.000 Mitarbeiter. Google ist schon länger mit internen Protesten befasst. Dabei geht es um Machtmissbrauch sowie um Vorwürfe im Zusammenhang mit Sexismus und Rassismus. Eine Gewerkschaft in der Tech-Branche der USA ist eine Ausnahmeerscheinung.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.