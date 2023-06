Die Polizei teilte mit, bei dem Angriff auf den 35-Jährigen habe es sich anscheinend um eine gezielte Tötung gehandelt. Die Terrorgruppe IS bekannte sich zu der Tat.

Es war bereits die dritte Tötung eines Mitglieds der Sikh-Gemeinschaft in Pakistan in diesem Jahr. Die meisten Sikhs wanderten 1947 ins benachbarte Indien aus, als die britische Herrschaft auf dem Subkontinent endete. Tausende blieben jedoch in Pakistan. In der Vergangenheit gab es immer wieder vereinzelte Angriffe auf Sikhs und Angehörige anderer religiöser Minderheiten.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.