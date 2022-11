Die spezielle Kapitänsbinde als Zeichen gegen Diskriminierung und für Vielfalt (Sebastian Gollnow / dpa)

Die SPD-Politikerin sagte im ZDF, es sei ein gutes Signal gewesen, dass viele Nationalmannschaften die Binde hatten tragen wollen, die für Offenheit und Toleranz stehe. Ähnlich äußerte sich Bundesaußenministerin Baerbock. Der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Lehmann, sagte die ganze WM in Katar sei eine ungeheuerliche Farce.

SPD-Generalsekretär Kühnert nannte die FIFA eine Schande. Zuvor hatte die britische Regierung den Umgang des Fußball-Weltverbands mit dem Thema "One Love"-Kapitänsbinde bei der Weltmeisterschaft in Katar kritisiert. Ein Sprecher sagte in London, man teile die Frustration des englischen Fußballverbands. Die Entscheidung der FIFA bringe die Spieler in eine sehr schwierige Position.

Die "One Love"-Kapitänsbinde steht für Diversität, Toleranz und Vielfalt. Die FIFA hatte jedoch eine eigene Kapitänsbinde vorgeschrieben. Man unterstütze Kampagnen wie "One Love", aber dies müsse im Rahmen der allen bekannten Regeln erfolgen. Die Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, Renata Alt (FDP) nannte die Statuten der FIFA Makulatur. Hintergrund der Aktion ist, dass Homosexualität im WM-Gastgeberland verboten ist.

DFB enttäuscht, Amnesty spricht von Groteske

Der Deutsche Fußballbund warf der FIFA vor, eine Machtentscheidung getroffen zu haben. DFB-Präsident Neuendorf sprach von einem beispiellosen Vorgang in der WM-Geschichte. Die FIFA hatte den Spielern mit Verweis auf ihre Regularien sportliche Sanktionen angedroht, sollten sie die mehrfarbige Armbinde tragen. Deutschlands Kapitän Neuer sowie die Spielführer anderer Teams wollen daher auf das Symbol gegen Diskriminierung und für Vielfalt verzichten.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International bezeichnete die Regeln des Weltfußballverbands als grotesk. Die FIFA fahre schweres Geschütz gegen einzelne Spieler auf, um nationale Fußballverbände daran zu hindern, sich für Menschenrechte auszusprechen, hieß es.

