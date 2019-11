Beim SPD-Mitgliederentscheid hat sich in einer Stichwahl um den Parteivorsitz das Bewerberduo Esken/Walter-Borjans durchgesetzt. Das gab die kommissarische Vorsitzende Dreyer in Berlin bekannt. Sie erhielten rund 53 Prozent der Stimmen. Das Team Scholz/Geywitz kam auf gut 45 Prozent. Esken und Walter-Borjans gelten als Kritiker der Großen Koalition.

Esken erklärte, die Partei müsse nun zusammenstehen. Daran wolle man arbeiten. Der unterlegene Bewerber, Finanzminister Scholz, sicherte den Wahlsiegern seine Unterstützung zu. Hinter der Entscheidung der Mitglieder müssten sich nun alle versammeln. Der Juso-Vorsitzende Kühnert schrieb auf Twitter, die Aufgabe der SPD sei eine historische. Er warb erneut für einen anderen Kurs seiner Partei. Esken und Walter-Borjans sollen auf einem Parteitag am 6. Dezember offiziell zur neuen Doppelspitze der Sozialdemokraten gewählt werden. Rund 425.600 Parteimitglieder waren vom 19. bis zum 29. November aufgerufen, über die Besetzung des Parteivorsitzes abzustimmen.

Reaktionen der anderen Parteien

Linken-Chefin Kipping sieht nach dem SPD-Mitgliederentscheid neue Chancen für linke Mehrheiten. Esken und Walter-Borjans hätten jetzt die Aufgabe, "die gute alte Dame Sozialdemokratie wieder auf Trab zu bringen", sagte Kipping. Deutschland brauche eine sozial-ökonomische Wende und das funktioniere nur mit Mehrheiten links der Union.



Die AfD sieht die Große Koalition vor ihrem baldigen Ende. "Das wird zerbrechen", sagte der wiedergewählte AfD-Chef Meuthen. Mit der Entscheidung der SPD für das Duo aus Walter-Borjans und Esken seien "vorgezogene Neuwahlen ein großes Stück wahrscheinlicher geworden". Die zur stellvertretenden AfD-Vorsitzenden gewählte Alice Weidel sagte: "Ich wünsche mir Neuwahlen."



Für CDU-Generalsekretär Ziemiak ändert sich mit dem SPD-Mitgliederentscheid zum neuen Führungsduo nichts an der Grundlage der Bundesregierung. Ziemiak sagte, er freue sich auf eine Zusammenarbeit. Ziemiak wich der Frage aus, ob die Union bereit sei, über Änderungen am Koalitionsvertrag zu verhandeln.



Die Führungsspitze der Grünen hofft auf eine "faire, sachliche und konstruktive Zusammenarbeit", hieß es in einer gemeinsam Erklärung der Bundesvorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck sowie der Fraktionschefs Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter.



Die FDP zeigte sich überrascht von dem Ergebnis der SPD-Mitgliederbefragung. Parteichef Lindner schrieb auf Twitter "Ich bin völlig baff." Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Buschmann, twitterte: "Die SPD versinkt im Chaos und droht, das Land mitzureißen. Merkel muss nun rasch klären, wie sie das Land regieren möchte. Teure Geschenke an SPD haben nichts gebracht. Kurswechsel muss her."

Die designierten SPD-Vorsitzenden

Die 58-jährige Saskia Esken gehört seit 2013 dem Bundestag an. Sie gehört dort zur Parlamentarischen Linken und hat gemeinsam mit ihrem Duo-Partner Walter-Borjans unter anderem die Unterstützung der Jusos in der SPD. Ein Arbeitsschwerpunkt von Esken ist die Gestaltung des digitalen Wandels. Im SPD-Kandidatenrennen meldete sie sich aber wiederholt auch mit sozialpolitischen Themen zu Wort, etwa der Forderung nach einem Weiterbildungsanspruch für Arbeitnehmer und nach einer Debatte über ein bedingungsloses Grundeinkommen. Esken plädiert für einen raschen Ausstieg aus der „GroKo“.



Der 67-jährige Walter-Borjans war von 2010 bis 2017 Finanzminister von Nordrhein-Westfalen. Bundesweit bekannt wurde er in dieser Zeit durch den Ankauf von Datenträgern mit Angaben zu Fällen von Steuerhinterziehung aus der Schweiz. Auch danach blieb der Kampf für mehr Steuergerechtigkeit ein Arbeitsschwerpunkt des SPD-Politikers. Die große Koalition im Bund sieht Walter-Borjans mit Skepsis, er plädiert aber anders als seine Duo-Partnerin für eine nochmalige Prüfung der Chancen für eine Fortsetzung des Regierungsbündnisses statt eines sofortigen Ausstiegs. Bis 1986 gehörte Walter-Borjans zu den Gründungsmitgliedern des ökologisch orientierten Verkehrsclub Deutschland (VCD).