Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Rukwied, steht für weitere vier Jahre an Spitze der Organisation.

Der 59-Jährige wurde auf der Mitgliederversammlung in Erfurt mit großer Mehrheit wiedergewählt. Rukwied rief dazu auf, dass sich mehr Frauen in den Gremien seines Verbandes engagierten. Sie könnten neue Ideen und andere Sichtweisen einbringen, betonte er. Der Deutsche Bauernverband vertritt nach eigenen Angaben mehr als 90 Prozent der knapp 300.000 landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.