Die Mitinitiatorin sagte im Deutschlandfunk ( Audio-Link ), es sei ein Signal einerseits an andere unabhängige Organisationen in Russland, andererseits an den Westen. Der Staat zeige: Wir liquidieren die bekannte und älteste Organisation des Landes. Scherbakowa ergänzte, schon seit der Einstufung von "Memorial" als ausländischen Agenten 2016 habe es immer mehr Druck gegeben auf die Organisation gegeben.