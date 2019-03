Zum 15. Mal hatte Arnulf Rating Kabarettistinnen und Kabarettisten nach Berlin eingeladen, um mit den Parteien, der aktuellen Politik und dem gesamten letzten Jahr satirisch abzurechnen.

Florian Schroeder analysierte Annegret Kramp-Karrenbauers schlechten Humor, Anny Hartmann erklärte am Beispiel von K.O.-Tropfen die Machenschaften der Lobbyisten, Wilfried Schmickler rief zur Teilnahme an der Europawahl am 26. Mai auf, Matthias Deutschmann testete die Grenzen der Satire und Serdar Somuncu bekannte, dass er als Türke andere Türken oft gar nicht mag.

In den Querköpfen hören Sie Ausschnitte aus dem Abend, aufgezeichnet am 6. März im Friedrichstadtpalast in Berlin.

