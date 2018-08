Denn seit der Sommerereihe ist viel passiert. Passend zur Serie ist nicht nur ein Buch erschienen, die Querulantinnen haben sich auf Initiative der Kölner Kabarettistin Eva Eiselt zusammen getan und stehen in immer neuen Konstellationen gemeinsam auf Bühnen in ganz Deutschland. Dort präsentieren sie Ausschnitte aus ihren Kabarettprogrammen, aber auch Büchern und Liedern. Eines haben die Querulantinnen nämlich alle gemeinsam - sie sind in ihren Kunstformen vielfältig und längst nicht nur auf das Klischee der "lustigen Frauen" festgelegt.

Im August lud Eva Eiselt insgesamt sechs Künstlerinnen ins Kölner Senftöpfchen und ins Pantheon in Bonn-Beuel ein. Zwei Abende voller Programmausschnitten, Lesungen, Musik und Gesprächen.

In den 'Querköpfen' hören Sie die Highlights daraus, mit Anny Hartmann, Christin Henkel, Dagmar Schönleber, Anna Piechotta, Nora Boeckler und Gastgeberin Eva Eiselt.