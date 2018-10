Der Bochumer Theologie-Professor Georg Essen hält ein Mitspracherecht der katholischen Kirche bei der Besetzung von theologischen Lehrstühlen grundsätzlich noch für zeitgemäß.

Essen sagte im Deutschlandfunk, problematisch sei es, wenn es zu einer Instrumentalisierung der Unbedenklichkeitserklärung komme. Gegenstand eines sogenannten Nihil-obstat-Verfahrens dürfe lediglich sein, ob gegen die Berufung mit Blick auf Lehre und Lebensführung etwas einzuwenden sei. Die Frage, ob etwa ein anderer Kandidat geeigneter sei, ist aus Sicht des Bochumer Theologen ausschließlich Sache der Universitäten.



Essen bezog sich auf einen Bericht des "Kölner Stadt-Anzeiger", nach dem der Kölner Kardinal Woelki vor zwei Jahren die Berufung eines Theologen an die Universität Bonn verhindert habe. Der Erzbischof habe bei der damaligen nordrhein-westfälischen Wissenschaftsministerin Schulze (SPD) gegen die Ernennung von Joachim Nagel als Dogmatik-Professor in Bonn interveniert.



Für Aufsehen gesorgt hatte auch die verweigerte Zustimmung des Vatikan zur erneuten Ernennung des Leiters der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt am Main, Wucherpfennig. Dieser hatte sich unter anderem in Interviews kritisch zum Umgang der Kirche mit Homosexuellen geäußert.