Verschwörungsmythen finden in Deutschland laut der neuen "Mitte-Studie" teilweise hohen Zuspruch.

Die Ergebnisse der repräsentativen Untersuchung wurden in Berlin vorgestellt. Demnach meinen etwa 46 % der Befragten, es gebe geheime Organisationen, die Einfluss auf politische Entscheidungen hätten. Jede zweite befragte Person gab an, den eigenen Gefühlen mehr zu vertrauen als Experten. Zugleich befürwortet aber ein Großteil der Deutschen die Demokratie und begrüßt die Vielfalt der Gesellschaft. Die Zahl der Menschen mit einer offen rechtsextremen Einstellung ist laut der neuen sogenannten "Mitte-Studie" rückläufig. So liegt etwa der Anteil der Befragten, die den Nationalsozialismus verharmlosen, bei derzeit 1,4 Prozent gegenüber 2,5 Prozent in der letzten Studie vor zwei Jahren.



Befragt wurden fast 1.900 Personen. Die "Mitte-Studie" wird alle zwei Jahre im Auftrag der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung von der Universität Bielefeld erstellt. Sie untersucht rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen in Deutschland.

