Archäologie

Ein Sprecher der Aachener Stadtarchäologie sagte dem Westdeutschen Rundfunk, zwar sei die frühere Existenz eines Klosters an dem Ort in der Innenstadt bekannt gewesen. Deshalb seien die Funde nicht überraschend, wohl aber ihr guter Erhaltungszustand. Unter anderem seien Mauern und mittelalterliche Skelette entdeckt worden. Das Kloster wurde demnach um 1300 gegründet. Weiter hieß es, der Fundort sei auch deshalb interessant, weil in dem Gebäude früher der Schatz des heutigen Aachener Doms aufbewahrt worden sei.

