In mehreren Ländern Mittelamerikas ist es zu großflächigen Stromausfällen gekommen.

Sie ereigneten sich in ganz Honduras sowie in Teilen Nicaraguas, El Salvadors und Guatemalas. Nach Angaben der Versorger waren mehrere Millionen Menschen betroffen. Grund für die Ausfälle war offenbar die Überlastung eines

Umspannwerks in Honduras. Derzeit wird die Stromversorgung schrittweise wiederhergestellt.



Süd- und Mittelamerika sind immer wieder von großen Stromausfällen betroffen. Im Juni waren Argentinien, Uruguay sowie Teile Brasiliens und Chiles ohne Elektrizität. Im Juli gab es in weiten Teilen Venezuelas einen Stromausfall.