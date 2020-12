In Honduras ist der Umweltaktivist Félix Vásquez ermordet worden.

Der 70-Jährige wurde in seinem Haus von Maskierten erschossen, wie örtliche Medien berichteten. Kürzlich hatte er angekündigt, bei den Parlamentswahlen im kommenden Jahr anzutreten. Das Land in Mittelamerika gilt als besonders gefährlich für Aktivistinnen und Aktivisten, die mit ihrem Einsatz für Menschenrechte und Umwelt oft Großgrundbesitzern in die Quere kommen. Vor vier Jahren wurde die international renommierte Umweltschützerin Berta Cáceres ermordet. Nichtregierungsorganisationen werfen dem Staat vor, untätig zu bleiben.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.