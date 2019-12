Der evangelische Landesbischof in Mitteldeutschland, Friedrich Kramer, sieht die deutsche Einheit in gewissem Sinne "durch die Neue Rechte und die AfD" als vollzogen an.

Im Interview mit der Katholischen Nachrichten-Agentur sagte er, die Neue Rechte habe es geschafft, "die Ängste der Leute einzusammeln". Kramer erläuterte, wenn der AfD-Politker Höcke vor 30 Jahren auf dem Erfurter Domplatz seine Reden gehalten hätte, hätten die Menschen gefragt: "Was quatscht der Wessi für ein dummes Zeug?" Jetzt grölten viele seine Parolen mit. Die deutsche Einheit bekomme dadurch einen ungewollten nationalistischen Beigeschmack, so Kramer. Der Landesbischof warb dafür, mit AfD-Anhängern zu diskutieren. "Wir wollen AfD-Anhänger nicht ausgrenzen, werden aber die Klarheit unserer christlichen Botschaft nicht aufgeben."



Kramer ist bundesweit der einzige ostdeutsch sozialisierte evangelische Bischof.