In dieser Nacht ist die Sommerzeit zu Ende gegangen.

Um drei Uhr wurden die Uhren um eine Stunde auf zwei Uhr zurückgestellt. Bis zum 29. März nächsten Jahres gilt jetzt wieder die Mitteleuropäische Zeit.



Die Umstellung wird seit 1996 in der EU einheitlich vollzogen, und zwar jeweils am letzten Sonntag im März und am letzten Sonntag im Oktober. In Deutschland wurde die Sommerzeit 1980 wieder eingeführt. Die westlichen Nachbarländer hatten dies bereits 1977 getan.