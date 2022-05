Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe (picture alliance / CHROMORANGE)

Das Gericht in Karlsruhe entschied, dass juristisch überforderten Betroffenen in Streitfällen mit Behörden staatliche Unterstützung zur Finanzierung eines Rechtsanwalts zustehe. Im konkreten Fall hatte ein Hartz-IV-Bezieher geklagt, weil ihm das Amtsgericht Kaufbeuren in einem Streit mit dem Job-Center um Arbeitslosengeld II staatliche Beratungshilfe durch einen Anwalt verweigert hatte.

(AZ: 1 BvR 1370/21)

