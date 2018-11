Auf dem Mittelmeer sind erneut mehrere afrikanische Flüchtlinge bei der Überfahrt nach Spanien ums Leben gekommen.

Die spanische Küstenwache entdeckte nach Behördenangaben insgesamt 13 Tote auf zwei Booten vor der spanischen Enklave Melilla. 80 weitere Migranten seien gerettet worden.



Spanien ist in diesem Jahr zum Hauptankunftsland für Flüchtlinge aus Afrika geworden. Seit Jahresbeginn kamen dort nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration 47.000 Menschen an, die überwiegende Mehrzahl in Booten über das Mittelmeer. Fast 570 kamen bei der Überfahrt ums Leben oder gelten als vermisst.