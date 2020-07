Auf dem privaten Rettungsschiff "Ocean Viking" warten 180 aus Seenot gerettete Migranten darauf, in einen Hafen in Italien oder Malta einlaufen zu können.

Die Betreiber teilten mit, nach vier Hilfsaktionen im Mittelmeer habe die Organisation SOS Méditerranée in beiden Ländern bereits fünf Mal erfolglos einen sicheren Hafen für die Geretteten angefordert. Die Menschen seien am Donnerstag vergangener Woche sowie am Dienstag gerettet worden. Sie kämen aus 13 Nationen.



Die "Ocean Viking" hatte wegen der Corona-Pandemie länger im Hafen im französischen Marseille gelegen. Das Schiff ist seit dem 22. Juni wieder im Einsatz.