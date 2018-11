Zwischen Italien und Malta bahnt sich erneut ein Konflikt um Migranten im Mittelmehr an.

Am Abend kamen 236 zumeist aus Eritrea stammende Menschen auf Sizilien an, die nach Auffassung der Regierung in Rom eigentlich von der maltesischen Küstenwache hätten aufgegriffen werden müssen. Laut Innenministerium durften lediglich zwölf Minderjährige und rund 50 Frauen an Land gehen. Unklar blieb, was mit den verbleibenden Migranten geschehen soll. Weiter hieß es, ein Tunesier und ein Libyer würden verdächtigt, als Schleuser tätig gewesen zu sein.