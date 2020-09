Die griechische Küstenwache hat rund 70 Menschen von einem havarierten Boot vor Kreta gerettet.

Wie die Behörde mitteilte, sind alle wohlauf und sollen nun zu einem Hafen auf der Südseite der Mittelmeerinsel gebracht werden. Schleuser versuchen immer wieder, Migranten von der türkischen Ägäisküste auf einer Route südlich von Kreta nach Italien zu bringen. In der Region herrschten zuletzt starke Winde.



In der Nähe Maltas sprangen drei Menschen über Bord, die nach ihrer Rettung seit einem Monat auf einem dänischen Frachtschiff ausharren. Nach Angaben der Reederei konnten sie wieder an Bord geholt werden. Gemeinsam mit dem Kapitän des Tankers forderte das Unternehmen rasche internationale Hilfe für die insgesamt 27 Migranten. Das Schiff sei für Passagiere nicht geeignet, zudem gestalte sich Versorgung zunehmend schwierig. Auch sorge man sich vor einer Eskalation an Bord, da die Frustration der Menschen von Tag für Tag zunehme.