Bei einem Bootsunglück vor der türkischen Küste sind mindestens acht Flüchtlinge ums Leben gekommen.

Wie die türkischen Behörden mitteilen, wurden 31 Personen gerettet, nachdem das Boot vor der Küstenstadt Bodrum gesunken war. Die Flüchtlinge wollten offenbar die griechische Insel Kos erreichen.



Vor der italienischen Küste wartet das Rettungsschiff der deutschen Hilfsorganisation "Sea Watch" weiter auf die Genehmigung, einen Hafen anzulaufen. Bislang haben die italienischen Behörden zehn Menschen erlaubt, an Land zu gehen. Insgesamt waren 53 Flüchtlinge an Bord.



Die italienische Regierung hat gerade erst ein Gesetz auf den Weg gebracht, nach dem Hilfsorganisationen bei einer unerlaubten Einfahrt in einen Hafen mit einer Geldstrafe rechnen müssen.