Ein Rettungsschiff der deutschen Hilfsorganisation Sea Eye hat 65 Flüchtlinge im Mittelmeer aufgenommen und ist nun unterwegs in Richtung Lampedusa.

Die Oragnisation hatte die Flüchtlinge vor der Küste Libyens von einem Schlauchboot geborgen und an Bord der "Alan Kurdi" geholt. Die Mannschaft an Bord schlug ein Angebot der libyischen Regierung aus, die Menschen wieder zur Küste zurückzubringen. Libyen sei kein sicherer Hafen, deshalb steuere man nun die 80 Meilen entfernte italienische Insel Lampedusa an. Die "Alan Kurdi" wird voraussichtlich am frühen Samstagmorgen dort ankommen.



An Bord des Schiffes seien vorrangig Flüchtlinge aus Somalia. Der jüngste von ihnen sei zwölf Jahre alt, hieß es von der Hilfsorganisation.