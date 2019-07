Vor der Küste von Libyen hat eine deutsche Hilfsorganisation wieder mehr als 60 Geflüchtete an Bord eines Rettungsschiffes genommen.

Nach Angaben von "Sea Eye" in Regensburg entdeckte das Schiff "Alan Kurdi" in internationalen Gewässern ein überladenes Schlauchboot. Anschließend wurden die Rettungsleitstellen in Libyen, Italien, Malta und Deutschland informiert.



In einem anderen Fall erklärte sich die maltesische Regierung bereit, mehr als 50 Flüchtlinge aufzunehmen. Das Segelschiff "Alex" der Organisation "Mediterranea" hatte die Menschen vor der Küste von Tunesien an Bord genommen. Italien lehnte es ab, sie an Land zu lassen.