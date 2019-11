Das deutsche Schiff "Alan Kurdi" hat im Mittelmeer weitere 84 Flüchtlinge gerettet.

Bei zwei Einsätzen nahm das Schiff Männer, Frauen und Kinder an Bord, die in Schlauchbooten vor der libyschen Küste unterwegs waren. Der Betreiberverein "Sea Eye" teilte am Abend mit, eine Bitte um Zuweisung eines sicheren Hafens sei ohne Antwort geblieben. Eine Rückführung nach Libyen komme jedoch wegen der menschenrechtlichen Situation dort nicht in Frage.