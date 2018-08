Das Rettungsschiff "Aquarius" hat 25 Migranten an Bord genommen, die im Mittelmeer auf einem Holzboot unterwegs waren.

Der Einsatz habe vor der libyschen Küste in internationalen Gewässern stattgefunden, teilten die Hilfsorganisationen Ärzte ohne Grenzen und SOS Méditerranée mit. Bei der letzten Rettungsmission der "Aquarius" vor zwei Monaten hatten Italien und Malta sich geweigert, das Schiff anlegen zu lassen. Es kreuzte tagelang mit mehr als 600 Migranten umher und fuhr schließlich in den Hafen von Valencia in Spanien ein.