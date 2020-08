Im Streit um Gasvorkommen im Mittelmeer hat die Bundesregierung das Verhalten der Türkei kritisiert.

Ankara verschlechtere mit der Erkundung südlich der griechischen Insel Megisti das Verhältnis zur Europäischen Union, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Die Türkei und Griechenland sollten die Probleme durch Dialog lösen.



Die Regierung in Ankara hatte heute mitgeteilt, ein Forschungsschiff habe seine Zielposition erreicht. Es solle in den kommenden Wochen nach Erdgas forschen. Das griechische Außenministerium verurteilte die Entsendung als ernste Eskalation. Die Türkei bedrohe den Frieden in der Region.



Seit der Entdeckung von Gasvorkommen gibt es Streit zwischen der Türkei, Griechenland und Zypern um die betreffenden Seegebiete.