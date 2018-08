Die EU-Mission "Sophia" hat im ersten Halbjahr 2018 deutlich weniger Menschen aus dem Mittelmeer gerettet.

Der Rückgang beträgt zu den ersten sechs Monaten des Vorjahrs 83 Prozent. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf Anfragen des FDP-Abgeordneten Lechte und einem EU-Bericht hervor, die BuzzFeed News Deutschland vorliegen.



Die an der Mission beteiligten Bundeswehreinheiten retteten demnach im Mai und im Juni niemanden. Einsätze privater Hilfsorganisationen sind in den vergangenen Monaten schwieriger geworden. Insbesondere die Regierungen Italiens und Maltas lassen die Schiffe immer wieder nicht mehr in ihre Häfen. Inzwischen ist Spanien eines der wichtigsten Ankunftsländer geworden.



Die Zahl der im Mittelmeer gestorbenen Flüchtlinge wird für 2018 bislang mit mehr als 1.500 angegeben, schreibt das Portal weiter und beruft sich auf die Internationale Organisation für Migration und das UNO-Flüchtlingshilfswerk. Unklar ist, wie viele Menschen in Afrika auf dem oft langen Weg an die Küsten sterben. Beobachter gehen allerdings davon aus, dass ihre Zahl steigt.