Die Dresdner Hilfsorganisation Mission Lifeline hat mit ihrem neuen Rettungsschiff "Eleonore" nach eigenen Angaben etwa 100 Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet.

Das Schlauchboot sei bereits am Sinken gewesen, als man die Menschen vor der libyschen Küste an Bord genommen habe, teilte die Organisation mit. Man brauche jetzt einen sicheren Hafen. Weiter hieß es, die Besatzung sei vor der Rettung der Menschen von der libyschen Küstenwache bedroht worden.



Das Rettungsschiff "Eleonore" ist seit Samstag in der Region. Das frühere Schiff der Hilfsorganisation, die "Lifeline", war im vergangenen Sommer in Malta beschlagnahmt worden.