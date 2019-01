Bundesentwicklungsminister Müller fordert eine Lösung für im Mittelmeer aus Seenot gerettete Migranten.

Die am stärksten betroffenen EU-Mitglieder müssten Absprachen treffen, welcher Staat welche Rettungsschiffe an Land lasse, sagte der CSU-Politiker der Funke-Mediengruppe. Zudem müsse die spätere Verteilung der Menschen geklärt werden. Zuletzt hatten mehrere EU-Staaten Schiffen von Hilfsorganisationen mit Migranten an Bord die Einfahrt in ihre Häfen verweigert. Darüber hinaus betonte Müller, die Europäische Union müsse ihre Investitionen zur Überwindung von Hunger und Armut sowie zur Schaffung von Bleibeperspektiven mindestens verdoppeln. Zwar steige die jährliche Afrika-Hilfe der EU für Afrika von 4,5 auf 5,5 Milliarden Euro, dies aber sei zu wenig.