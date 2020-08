Im Streit um Rohstoffvorkommen im östlichen Mittelmeer zeigt sich die Türkei unnachgiebig.

Präsident Erdogan erklärte in Ankara, sein Land werde keine Zugeständnisse machen. Er rief Griechenland auf, Fehler zu vermeiden und drohte mit schwerwiegenden Konsequenzen. Außenminister Maas war gestern nach Athen und Ankara gereist und hatte versucht, zwischen den beiden Nato-Staaten eine Annäherung im Streit um die Ausbeutung von Gasvorkommen in der Ägäis zu erreichen.



Derzeit sucht in der Region ein türkisches Forschungsschiff begleitet von Kriegsschiffen nach Rohstoffvorkommen. Nach Ansicht von Ankara gehört das Gebiet zum Festlandsockel der Türkei.



Die französische Verteidigungsministerin Parly warnte die Türkei auf Twitter, das östliche Mittelmeer als "Spielfeld" für nationale "Ambitionen" zu missbrauchen. Frankreich hält ab heute demonstrativ an der Seite Griechenlands und zusammen mit Italien und Zypern ein dreitägiges Militärmanöver im östlichen Mittelmeer ab.