Vor der Küste Libyens hat sich erneut ein Bootsunglück ereignet.

Nach Angaben der Hilfsorganisation SOS Mediterranee hatte das Rettungsschiff "Ocean Viking" einen Hilferuf erhalten, wonach ein Schlauchboot in Seenot geraten war. An Bord seien 130 aus Libyen geflohene Menschen gewesen. Nach stundenlanger Suche habe die Besatzung an der Unglücksstelle nordöstlich von Tripolis mehrere Leichen gefunden. SOS Mediterranee kritisierte, es habe keine Unterstützung von den zuständigen Seebehörden gegeben. Stattdessen hätten Handelsschiffe bei der Suche geholfen. Nach UNO-Angaben sind in diesem Jahr bislang etwa 360 Menschen bei Schiffsunglücken im Zentralen Mittelmeer gestorben.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.