Das Rettungsschiff "Sea Watch 3" hat erneut Bootsflüchtlinge vor dem Ertrinken gerettet.

Nach Angaben der Organisation wurden 102 Menschen im zentralen Mittelmeer an Bord geholt. Viele von ihnen seien entkräftet und würden medizinisch versorgt. Sie waren den Angaben zufolge mit einem Schlauchboot unterwegs, das Luft verloren hatte.



An Bord der "Sea Watch 3" befinden sich zurzeit fast 150 Menschen. Das Schiff hatte am Freitag bereits 45 Flüchtlinge aufgenommen, darunter auch unbegleitete Minderjährige.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.