Die spanische Seenotrettung hat im westlichen Mittelmeer 400 Migranten gerettet.

Die meisten stammten aus den Maghreb-Staaten und Ländern südlich der Sahara, berichtete ein Fernsehsender unter Berufung auf Behördenangaben. Damit sei die Zahl der seit Freitag in Sicherheit gebrachten Menschen auf über 1.100 gestiegen. Zuletzt hatte die Internationale Organisation für Migration mitgeteilt, dass nach ihrer Einschätzung Spanien das neue Hauptziel von Menschen aus Afrika ist. Vor allem Italien will inzwischen keine Bootsflüchtlinge mehr ins Land lassen und Gerettete in afrikanische Länder zurückschicken.

