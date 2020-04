Die EU-Kommission sieht für die auf dem Mittelmeer geretteten Migranten, die auf Schiffen ausharren, die Mitgliedstaaten in der Pflicht.

Die Behörde habe keinerlei rechtliche Zuständigkeit, was die Anlandung der Menschen betreffe, sagte ein Sprecher in Brüssel. Zugleich appellierte er an die Mitgliedstaaten, für eine Lösung solidarisch zusammenzuarbeiten.



Zuletzt hatte das spanische Schiff "Aita Mari" mehr als 40 Flüchtlinge im Mittelmeer aufgenommen; es sucht derzeit einen sicheren Hafen.