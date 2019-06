EU-Flüchtlingskommissar Avramopoulos plädiert für einen neuen Ansatz bei der Verteilung von Flüchtlingen in der Europäischen Union.

Er sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, nach dem Drama um das Rettungsschiff "Sea Watch" sei klar, dass man so nicht weitermachen könne. Man brauche faire und berechenbare Maßnahmen, um sicherzustellen, dass kein Mitgliedsstaat allein gelassen wird. Die Herausforderungen der Migration könnten nicht in der alleinigen Verantwortung Italiens, Griechenlands oder Maltas liegen.



Im Zusammenhang mit der Festnahme der "Sea-Watch"-Kapitänin Rackete übte Bundespräsident Steinmeier deutliche Kritik an Italien. Von einem EU-Land, das zu den Gründungsmitgliedern der Gemeinschaft gehöre, könne man einen anderen Umgang mit einem solchen Fall erwarten, sagte Steinmeier im ZDF. Wer Menschenleben rette, könne kein Verbrecher sein, betonte der Bundespräsident. - Der 31-jährigen Kapitänin drohen in Italien bis zu zehn Jahre Gefängnis.