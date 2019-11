Die Flüchtlinge an Bord des deutschen Rettungsschiffs "Alan Kurdi" sind in Tarent in Süditalien an Land gegangen.

Nach fast einer Woche auf dem Mittelmeer war das Schiff der deutschen Organisation "Sea Watch" mit den 88 Migranten an Bord heute früh bei schwerem Seegang in den Hafen eingelaufen. Das italienische Innenministerium gab dafür die Erlaubnis, nachdem Deutschland und Frankreich zugesichert hatten, insgesamt 60 Flüchtlinge aufzunehmen. Fünf Migranten dürfen nach Portugal einreisen, Irland will zwei aufnehmen.



Die "Alan Kurdi" hatte die Menschen am vergangenen Samstag aus einem havarierten Schlauchboot aufgenommen. Dabei wurde die Crew nach eigenen Angaben von Schnellbooten der libyschen Küstenwache bedrängt.