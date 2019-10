Nach tagelanger Irrfahrt auf dem Mittelmeer hat Italien den Flüchtlingen auf der "Ocean Viking" und der "Alan Kurdi" die Anlandung erlaubt.

Frankreich, Deutschland und Italien hätten eine Abmachung zur Verteilung der Menschen gefunden, erklärte Ärzte ohne Grenzen per Twitter. Die 104 Flüchtlinge an Bord der "Ocean Viking" und die 90 der "Alan Kurdi" würden in die sizilianische Stadt Pozzallo gebracht.



Die Schiffe hatten die Flüchtlinge vor elf Tagen beziehungsweise am vergangenen Wochenende aus Seenot gerettet. Die Besatzung der "Alan Kurdi" ist dabei nach eigenen Angaben von libyschen Einsatzkräften bedroht worden.