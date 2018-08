Bundesaußenminister Maas hat eine rasche Einigung in der EU über die Aufnahme von geretteten Boots-Flüchtlingen angemahnt.

Er sagte der Frankfurter Rundschau, nötig sei eine europäische Lösung innerhalb weniger Wochen. EU-Staaten, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, sollten sich nach den Vorstellungen des SPD-Politikers in anderen Bereichen engagieren, etwa bei der Bekämpfung der Fluchtursachen. Es werde nicht gelingen, dass sich alle EU-Staaten in dieser Frage in genau dem gleichen Maße beteiligten, so Maas mit Blick etwa auf Ungarn, das die Aufnahme von Flüchtlingen kategorisch ablehnt.



Der Bundesaußenminister betonte, die Europäische Union sei kein Club, in dem jeder machen könne, was er wolle.